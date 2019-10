Un premier jeu blanc pour Carter Hart

Le jeune gardien des Flyers Carter Hart a réalisé son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue nationale de hockey, mercredi à Philadelphie, dans une victoire de 4 à 0 face aux Devils du New Jersey.

Hart a effectué 25 arrêts dans cette rencontre. Devant le filet des Devils, Cory Schneider a bloqué 30 des 34 tirs dirigés vers lui.

Profitant d’une supériorité numérique, le défenseur Ivan Provorov a d’abord touché la cible, à mi-chemin en deuxième période, à l’aide d’un puissant lancer effectué alors que Schneider avait la vue obstruée. Les Flyers ont ensuite débuté le troisième tiers en force avec des buts de Kevin Hayes et de Sean Couturier dans la première minute de l’engagement. Le but de Hayes est aussi survenu sur le jeu de puissance. Travis Konecny, avec son troisième but en deux rencontres, a complété le pointage.

Pendant le match, l’attaquant des Devils Wayne Simmonds, anciennement des Flyers, a reçu une ovation de la part des partisans de Philadelphie rassemblés au Wells Fargo Center. Simmonds a disputé un total de 584 matchs en saison régulière dans l’uniforme des Flyers entre 2011 et 2019.