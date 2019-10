SOSA, Nemesio



À la Maison Michel Sarrazin, le 2 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Nemesio Sosa. Né au Venezuela, il était l'époux de feu Dame Louise Bilodeau. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sonia, Carlo, Karina et Lolymar Sosa; sa petite-fille Stéphanie Sosa, sa compagne de vie Mme Thérèse Richard et sa famille, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:de 11h à 14h.La famille tient à remercier tout particulièrement tout le personnel de la merveilleuse maison Michel Sarrazin, pour leur tendresse et la qualité des soins donner à leur père. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin (801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1).