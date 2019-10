JOBIN, Annette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 13 septembre 2019, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée madame Annette Jobin, épouse de feu Jean-Claude Hawey, fille de feu madame Antonia Linteau et de feu monsieur Alexandre Jobin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Richard, Daniel (Linda Belleau), Lise (Yvon Potvin), feu Patrice, Christian (Anne Le Bourdais) et Richard (Céline Lamontagne); ses petits-enfants: Dave, Francis, Geneviève et Philippe; sa sœur Rita Jobin feu Pierre Picard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.