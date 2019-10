GINGRAS, Normand (Jim)



À l'Hôpital de Saint-Eustache, le 4 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Normand Gingras, époux de dame Hélène Denis, fils de feu monsieur Gabriel Gingras et de feu dame Majella Naud. Il était natif de Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 15 h, suivi d'La mise en terre se fera ultérieurement. Outre son épouse Hélène, monsieur Gingras laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée (François Lamothe) et Louise (Jean-Pierre Dorion); son petit-fils Ghislain Cyr (Rachel Bertrand); son arrière-petite-fille Zoé Cyr; ses frères et sœurs : Raymonde (Vincent Naud), Yves (Lise), feu Claudette (Julien Naud) et Pierrette (feu Jean-Yves Sauvageau); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.