HARTON, Yvonne Paré



Au CHUL de Québec, le 28 septembre 2019, est décédée à l'âge de 91 ans et 8 mois, dame Yvonne Paré, épouse de feu monsieur Arthur Harton. Elle était la fille de feu Joseph Paré et de feu Eugénie Caron. Elle demeurait à Québec et autrefois à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 11 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Elle laisse dans le deuil son fils Rémi (Suzanne Côté), ses petites-filles: Isabelle (David Noreau) et Julie (Jean-François Hébert); ses arrière-petits-enfants: Mathieu et Laurie Forest. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Marie-Blanche (feu Charles Harton), feu Laurence (feu Philippe Harton), Alvine (Marcel Charron), Gisèle (René Lavoie), Raymond (Nicole Lavoie), Yvette (feu Roland Jalbert) et de la famille Harton, elle était également la belle-soeur de: feu Léon (feu Éva Dubé), feu Rose (feu Jean-Louis Comeau). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. (Des formulaires seront disponibles au salon).