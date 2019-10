THIBEAULT, Agathe



Au Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 août 2019, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée madame Agathe Thibeault, épouse de feu monsieur Hugues Bilodeau, fille de feu madame Yvonne Laberge et de feu monsieur Maurice Thibeault. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Estel, Claude (Sandra) et Lisa; ses petits-enfants: Jacques, Alain, Sophia et Annia; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.