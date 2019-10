BERGERON, Yvan



Au CHUL, le 7 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yvan Bergeron, fils de feu Joseph-Arthur Bergeron et de feu Alma Baron. Il demeurait à Québec, autrefois à Saint-Rédempteur. Il laisse dans le deuil son amie Diane Lauzier; ses frères et soeurs: feu Lucille (feu Jean-Marie Falardeau), feu Bruno (Pierrette Leblanc), feu Robert (feu Rolande Therriault), feu Françoise (feu Lucien Demers), feu Jean-Marie (feu Jeannette Sénécal), feu Guy (feu Denise Sénécal) et Raymond (Thérèse Huot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Dubuc et au personnel des soins palliatifs du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 15h,L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Saint-Rédempteur.