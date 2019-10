MARTEL, Michel



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 5 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Martel, époux de dame Huguette Lavoie. Né à Alma, le 18 août 1938, il était le fils de feu dame Ophilia Fortin et de feu monsieur Henri Martel. Il demeurait à Québec, arr. Val Bélair, autrefois de Alma.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13 h. Outre son épouse Huguette, monsieur Martel laisse dans le deuil ses filles: Sylvie et Dominique (François Laferrière); ses petits- enfants: Raphaël, Pier (Jean-Renaud Labrecque); les enfants de François Laferrière: Régis (Jonathan Côté-Lepage), Christophe (Marie-Sophie Roy); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Céline (Yvan Pelletier), Lucette (Laurien Mailloux), Raynald (Lina Turgeon), Claude (Diane Larouche), André (feu Claire Fontaine), Jean-Roch (Claudine Tremblay), Gérard Larouche (feu Huguette); de la famille Lavoie: Solange (Lucien Gagnon), Jean-Marc, Yvon (Monique Duchesnes), Lisette, Carol (feu Gabrielle Girard, Francine Milette), Germain (Gisèle Villeneuve); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Michel était également le frère de: Ghislaine (Laurent Bergeron), Rodrigue, Benoit, Laurent-Paul et le gendre de Philippe Lavoie (Alma Lavoie) tous décédés. La famille remercie tout le personnel de de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et leur humanité.