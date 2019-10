VÉZINA, Yolande Bédard



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Yolande Bédard, épouse de feu monsieur Jean-Paul Vézina. Elle était la fille de feu madame Yvonne Dupuis et de feu monsieur Arthur Bédard. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Jacques et André (Esther Gaulin); ses petits-enfants: Jean-François, Nicolas (Marie), Étienne, Guillaume (Virginie), Philippe (Sophie), Marie (Charles-Antoine), Antoine (Marie-Laurence); ses arrière-petits-enfants: Maxine, Victor, Elsie, Maïa, Émie, Olivia, Julia, Charles-Auguste, Édouard, Rose, Gabriel et Léo; ses frères: feu Laurent (Jacqueline Falardeau), feu Jacques (Gertrude Gravel) et Jean-Yves (Colette Trudelle); sa sœur Louisette (feu Gaston Grégoire); sa belle-sœur Denise Vézina (feu Marcel Desjardins); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Casa - Traitement des dépendances. 4965 Rue Lionel-Groulx, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1V3. Tél. (418) 871-8380. Site web https://www.centrecasa.qc.ca/single-post/faire-un-don Des formulaires seront disponibles sur place.