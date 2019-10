MORISSETTE, Clément



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 septembre 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Clément Morissette, époux de madame Monique Dynes, fils de feu madame Olivine Turcotte et de feu monsieur Aldéric Morissette. Il demeurait à Québec.Outre son épouse il laisse dans le deuil, son fils Denis (Caroline Fournier); sa sœur Micheline (Raynald Lapointe), sa belle-sœur : Jeannine Voiselle (feu Aldéric Morissette Jr), son beau-frère : Clément Dynes (Thérèse Walsh), feu Raymond Dynes (Lise Bédard), Michèle Barrette (Luc Plamondon), Michel Lamontagne (Annie Rochette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille adresse de chaleureux remerciements à tout le personnel de l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital St-François D'Assise. De sincères remerciements à l'équipe de soins à domicile du CLSC de Limoilou pour la qualité de leurs services empreints de chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.