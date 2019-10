CAOUETTE, Fernand



Au CHSLD de Lévis, le 1er octobre 2019, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé monsieur Fernand Caouette, époux de madame Claudette Ferland, fils de feu madame Rose-Aimée Bernier et de feu monsieur Gérard Caouette. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères: Claude, Yvon (Denise Turgeon), Yves (Christiane Laberge) et Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs: Éliane, Yolande (Raymond Roberge), Édith (Raymond Gauvin); Gérard (feu Marielle Boivin), Jean-Luc (Carolle Cabana), Élise (Don Devitt), Marie-Marthe (Alain Barette) et Noëlyne (feu Guy Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Lorenzo (Lise Corriveau) et le beau-frère de feu Marie-Reine (feu Guy Pelletier). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 45.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Un merci spécial au personnel du 5ième étage du CHSLD de Lévis pour leur support ainsi que le personnel de nuit précédant son décès, sans oublier le docteure Maryse Boucher. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-0075, Courriel : information@prqca.ca, Site web: www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.