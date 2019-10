BEAULIEU, Jacques



À son chalet à Baie-Comeau, là où il était heureux, le 25 septembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé Monsieur Jacques Beaulieu. Il est le fils de feu Monsieur Pierre Beaulieu et de feu Dame Thérèse Chassé. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : feu Serge, Hélène, Louis, Suzanne et Martine (Christian Allard); ses bons amis: Jeannette Blouin et la fille de celle-ci Marie-Philippe, Robert Girard, Raymond, Michel Dubeau, ainsi que plusieurs autres amis, cousins, cousines et tantes. La famille recevra les condoléances au :de 16h à 18h.Pour rendre hommage à Monsieur Beaulieu, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.