BISSONNETTE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2019, à l'âge de 77 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Bissonnette, époux de madame Francine Couture, fils de feu madame Yvonne Poiré et de feu monsieur Michel Bissonnette. Il demeurait à Beaumont.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au columbarium du cimetière de Beaumont ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa sœur, Lise; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Couture : Thérèse (Léo Nadeau), Rosie (Raymond Thibault), Huguette (Guy Boivin), Marthe (André Routhier), Normande (Gabriel Ouellet) et Michel (André Larouche), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Il était le beau-frère de feu Paul-André (feu Gabrielle Guy), feu Lucette (feu Paul-Émile Fortin) et feu Florence (André Nadeau). Un merci particulier à Johanne, Marie-Élise, Pierrette et Dre Kathleen Lemieux, ainsi qu'à l'équipe des soins à domicile du CLSC St-Gervais et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grande disponibilité et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Fonds dédiés au soins palliatifs), 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188, Courriel : info@fhdl.ca, Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.