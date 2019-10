DE LAIR, Dolorès



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Dolorès De Lair, fille de feu Aimée Larouche et de feu Michel De Lair, épouse de feu monsieur Claude St-Onge. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses belles-filles Claudette St-Onge (Roger Pépin) et Carole St-Onge, son beau-fils Jacques St-Onge (Jacynthe Fortin), ses petites-filles Catherine McClish (Benoit Marceau) et Isabelle Bérubé (Étienne Richard) et son arrière-petit-fils Liam Marceau. Elle était la sœur de feu Jacqueline (feu Tom Grace), feu Pierrette (feu Roger Blouin), Léo (Colette Careau), Micheline (feu Jacques Racine), Robert (feu Doris Turmel), Mariette (feu Raymond Allaire) et Fernand (Louise Villeneuve). Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Hélène Vézina ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec (QC), G1K 6M7, tél.: 418-524-2626.