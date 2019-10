PAQUET, Lise Piché



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 30 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Lise Piché, épouse de feu monsieur Benoit Paquet et fille de feu monsieur Mandoza Piché et de feu madame Georgette Julien. Elle demeurait autrefois à St-Basile. Madame Piché laisse dans le deuil ses enfants: Gilles et Diane (Denis Leclerc); ses frères et soeurs de la famille Piché: feu Michel (Françoise Beaupré), Richard (Jacqueline Gauthier), Charlotte (Jean-Guy Cantin), Ginette (feu Paulin Genois), Suzanne (feu Serge Darveau), Mireille (René Pagé), Claire (Marc-André Tessier), Gaston (Hélène Papillon) et François (France Vadeboncoeur); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet: feu Marguerite (feu Raymond Samson), Rolande (feu André Paradis), Jacqueline (feu René Landreville), feu sr Carmen, feu Rita (feu Lucien Laroche) et feu Jean-Paul ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 4e étage de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances à lale samedi 12 octobre 2019 de 13h à 15h. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 1, Québec, Qc, G1S 2P7. https://www.kidney.ca/quebec-accueil. Les formulaires seront disponibles au salon.