FISET, André



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur André Fiset, époux de dame Christiane Blouin, fils de feu dame Rachel Gravel et de feu monsieur Roland Fiset. Il demeurait à Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, son fils : Marc-André (Sandra Cardinal); ses petites-filles : Marylena et Anaeve; ses sœurs : Nicole, feu Louise (feu Michel Grenier), Christian (Marie-Josée Maheux), Lucie, Céline, feu Marjolaine; sa belle-mère : Rachel Tardif ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin : France (feu Denis Fournel), Jocelyne (Claude Déry), Louise (Pierre Brochu), Martine (Nathalie Roy), Jean (Yves Charbonneau), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, oncles, tantes dont (Aline Gravel et Michel Gosselin), parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, départements de l'oncologie et de cardiologie pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.