ROGER, Michel (Pedler)



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Michel Roger, le 7 octobre 2019, à l'âge de 73 ans. Il était l'époux de madame Micheline Bédard. Le fils de feu dame Laura Bergeron et de feu monsieur Zoël Roger. Il était natif et résidait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléances en présence du cercueil, le lundi 14 octobre 2019 de 9h à 11h30 et de 13h à 14h30 enUne liturgie de la parole sera célébrée au même endroit à 14h30, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Saint-Apollinaire. Les obsèques ont été confiées à HARMONIA. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline, ses 3 fils : Sylvain (Jacynthe Grenier), Serge (Valérie Boutin) et Maxime (Martine Laroche), ainsi que ses 8 petits-enfants: William, Enric, Samuel, Noémy, Félix, Alexis, Malik et Malory. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Thérèse (feu Richard Lemay), Rita (feu Réal Lamontagne), Jean-Claude (Madeleine Boucher), Marcel (Denise Boucher), Gilles (feu Jocelyne Cantin) et Paul (Francine Cayer). Sont également affectés par le décès, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard : Monique (feu Hugues Morin), Cécile (feu Clément Charest) et Jean-Charles (Diane Martineau), ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et plusieurs ami(e)s. Votre sympathie peut se témoigner par un don adressé à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.