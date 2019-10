TAILLON, Jean-Claude



A l'Hôpital Jeffery Hale, le 6 octobre 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Taillon, époux de feu madame Jeannette Nadeau, fils de feu madame Rose-Anna Paré et de feu monsieur Louis Taillon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aude 12 h à 14 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants Lynn Chenier (feu Marc Chenier), Serge Taillon et Diane Taillon (Daniel Lamoureux); ses 8 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Taillon et Nadeau, de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s.