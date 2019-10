MÉTIVIER, Claude



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 septembre 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Claude Métivier, époux de dame Brigitte Guy, fils de dame Fernande Marcoux et de feu monsieur Fernand Metivier. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 11 octobre 2019 de 19h à 22h etde 9h à 16h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile. Outre son épouse Brigitte Guy et sa mère Fernande Marcoux, il laisse dans le deuil, son beau-fils: David Guy et sa belle-fille: Véronique Masse; sa sœur: Carole Métivier (Pierre Frenette); sa belle-sœur: Claudette Madore (feu Guy Métivier); sa belle-mère Elyse Dufour; ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Marielle Guy, Monia Dufour (Steve Girard), Mariano Guy (Hayat Hayani); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents, ami(e)s, ainsi que ses patron(e)s et collègues de travail. Un sincère remerciement au personnel soignant du 4ième et 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9, tél.: 418 657-5334, sans frais: 1 800 363-0063, téléc.: 418 657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site Internet: www.fqc.qc.ca, Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.