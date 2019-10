MERCIER, Juliette



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 7 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Juliette Mercier, fille de feu M. Barthélémy Mercier et de feu dame Emma Deroy. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi le 12 octobre 2019, jour des funérailles, de 9h à 10h.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs et ses belles-sœurs: Alexandre (Véronique Tremblay), Simone, Noëlla (feu Eugène Langlois), Denise, feu Claude (Louisette Simard), Paul-Henri, Alain (Suzanne Bouffard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.