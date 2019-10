VERREAULT, Thérèse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Thérèse Verreault, fille de feu dame Alice Brochu et de feu monsieur Joseph Verreault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Elle laisse dans le deuil son frère Marcel-Éloi (Vera Saric); ses sœurs: Blandine, Céline (Roland Comeau) et Réjeanne (feu Gérard Caouette). Elle était également la sœur de feu: Gemma (feu Léopold Dion), Denis (Denise Dick) et Gilles (Père Blanc). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement madame Denise Bellemare. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence le St-Laurent et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294 et/ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.