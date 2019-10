CÔTÉ, Pierre



À son domicile, le 1e octobre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Pierre côté, époux de madame Thérèse Blais, fils de feu monsieur Raphael Côté et de feu madame Lucille Gilbert. Il demeurait à Saint-Malachie, autrefois à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Annie (Jean-François Plante) et Julie (Marcel Fortier); ses petites-filles: Kelly Côté-Paquette (Tommy Coulombe), Gabrielle (Benjamin Pellerin), Arianne et Léa Lamontagne (Gabriel Audet), Angélika et Julia Fortier; son arrière-petite-fille: Isabella Coulombe; ses frères et soeurs: Marcel (Rita Allen), feu Raymond et Michel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blais: feu Gilles (Nicole Boutin), feu Marcel (Gisèle Beaudoin), Claude (Yvette Shink), Yves (Diane Couturier) et Aline (Benoit Parent);ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à son épouse Thérèse Blais pour les bons soins, l'attention et l'amour apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don, ou par un don à la Fondation Crohn et Colite Canada, https://crohnsandcolitis.donorportal.ca/Donation/DonationDetails.aspx?G=159&F=1097&T=GENER.La famille vous accueillera à la résidencele samedi 12 octobre à compter de 12h.et de là au cimetière paroissial.