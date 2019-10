LELIÈVRE, Jeannine Leclerc



À son domicile, le 6 octobre 2019, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Leclerc, épouse de monsieur Marcel Lelièvre, fille de feu madame Ernestine Langlois et de feu monsieur Adélard Leclerc. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle était la mère de: Ginette (feu Réjean Verret)(Benoît Hachez), Jocelyne (Marcel Fournier), feu Daniel (Lynda Dubois) et Andrée (Daniel Caron). Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses petits-enfants: Claudia, Karine et Jocelyn Verret, Marie-Michèle et Audrey Fournier, Éric, Raphaël et William Lelièvre, Tamira-Lan Lelièvre-Caron; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Hugo et Élianne Poulin, Lucas et Charlotte D'Amours, Jules et Victor Verret, Alexia, Elliot et Hubert St-Maurice, Mathias et Mélina Richard, Megan et Édouard Lelièvre; sa sœur Ghislaine (feu Jean Chamberland); son beau-frère Roger Lelièvre (feu Gilberte Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de Place Alexandra pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.