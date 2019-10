COUTURE, Simonne Cauchon



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 1 octobre 2019, à l'âge de 101 ans et 6 mois, est décédée madame Simonne Cauchon, épouse de feu monsieur George Couture, fille de feu madame Augustine Prémont et de feu monsieur Joseph Cauchon.La famille sera présente à compter de 10 h pour recevoir les condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants: George, Marie (Jacques Morissette), feu Louis; ses petits-enfants: Zacharie, Étienne, Charles, Philippe et Marie-Michèle; ses 10 arrière-petits-enfants; sa sœur Marthe (feu Jean Brown), ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence St-Patrick et du pavillon de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, Téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.