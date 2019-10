VAILLANCOURT, Réjean



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 1er octobre 2019, à l'âge de 75 ans et 8 mois, doucement et accompagné de son fils, s'est libéré du boulet qu'était depuis de nombreuses années son corps devenu, monsieur Réjean Vaillancourt, fils de feu madame Justine Gagnon et de feu monsieur Arsène Vaillancourt. Il demeurait à Québec.Ce fut un moment de grande Paix. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laà compter de 13h30,L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Pauline Gagné; son fils Jérôme (Alexandra Larouche); ses petits-enfants: Charlie et Ariane Vaillancourt; ses frères et sœurs: Huguette, Roch, Aline, Marie-Andrée; la mère de son fils, Monique Bernard; ses beaux-frères et belles-sœurs: Fernand Laliberté, Carole Larsen, Pierre Saucier, Michel Damour; ses neveux, nièces: Daniel, Isabelle, Bernard, Michel, Alexandre, Josianne, Anne-Marie, Marie-Ève, Ugo, Guillaume; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements à tout le personnel du centre d'hébergement Saint-Augustin, particulièrement Marcelle et Geneviève. Un don à la Croix-Rouge Canadienne, division Québec, organisme qu'il tenait à cœur pour l'avoir formé comme Sauveteur (Lifeguard), ou à l'organisme " La boussole ", qui soutient les personnes vivant sous le poids de la maladie mentale, sera préféré aux traditionnelles fleurs.