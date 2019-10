LEMIEUX, Serge



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 3 octobre 2019, à l'âge de 77 ans et 3 mois, est décédé monsieur Serge Lemieux, conjoint de madame Colette Jobin, fils de feu madame Rose Forget et de feu monsieur André Lemieux. Il demeurait à Saint-Nicolas.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe Colette Jobin; ses enfants Eric Lemieux (Martine Racicot), Lyne Lemieux (Louis Boily); leur mère Pierrette Giroux; ses petits-enfants Olivier et Mélissa Bilodeau; ses frères et soeurs Monique (Roland Gingras), Micheline, Michel (Micheline Sirois), Daniel (Louise Marchand), feu Jean Pierre, feu André; ses beaux-frères et belles-soeurs Hélène Jobin (James Bonnallie), Yvan Jobin (Sylvie Trudel), feu Francine Jobin (Gaétan Papillon); la fille de sa conjointe Barbara LaRue; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de La Maison des soins palliatifs du Littoral pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.