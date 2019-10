LECLERC, Florence



Au CHUL de Québec, le 8 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Florence Leclerc, épouse de feu M. Jean-Charles Marcoux. Elle demeurait à Québec et autrefois de Scott. La famille vous accueillera aule dimanche 13 octobre 2019 de 12h30 à 15h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils: Robert (Élise Cadrin), feu Brigitte et Jimmy; ses petits-enfants: Jean-Philippe, Alexandre, Olivier, Camille et Émile; ses trois arrière-petites-filles: Élizabeth, Béatrice et Clara; ses frères et sœurs: feu Bernard (Bernadette Champagne), feu Antoinette (feu Alexandre Caux), feu Thérèse (feu Jean Maheu), feu Lionel (Céline Blais), feu Paul-Eugène (Marguerite Allen), Jeanine et Laurier; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Baptiste (feu Jeanne Couture), feu Émilien (feu Fernande Nolet), feu Ernest (feu Jeanne Nolet), feu Louis (feu Lucienne Aubert), Marguerite (feu Ludger Laprise), feu Henri, feu Léo (feu Simone Bourgeault), feu Aline (feu Josaphat Lefèbvre), feu Félixine (feu Alexandre Poulin), Yvette (feu Roland Fleury), feu Pierre (Monique Fournier), feu Raymond (Huguette Boucher), feu Édouard (Jeanne Roy), feu Philippe (Monique Demers), feu Marius (feu Marthe Caron), Gérard (Anne-Marie Grégoire) et Paul-Émile (Ghislaine Parent). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une énorme reconnaissance pour toute l'aide reçue au CHUL et pour les bons soins prodigués par tout le personnel. Dons suggérés: Centre de recherche du CHU de Québec : https://www.chudequebec.ca