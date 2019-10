ROBERGE, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Guy Roberge, époux de madame Francine Carrier, fils de feu monsieur Alfred Roberge et de feu madame Démérise Nadeau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Sylvain (Suzanne Hamel) et Pascal (Véronique Chabot); ses petits-enfants adorés: Frédérique et Zacharie; ses frères et soeurs: André, Claire (feu Jean-Paul), feu Claude (Lucille), feu Jean-Marc (Louise), Gabriel (Lise), Monique (feu Claude), Lise (André) et feu Colette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carrier: Claudette (André), Claude (Ginette), Micheline (Léo), Michel (Angèle), Gaétane, Colette (Claude), Pierre (Marielle), Guy et Gilles; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis et à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 9h.