VASSEUR, Louise Parr



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Louise Parr Vasseur, conjointe de monsieur André Vasseur, elle était la fille de feu Rose De Lima Lavoie et de feu Gaston Parr. Professeure retraitée de la Polyvalente-de-Neufchâtel, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, à la, de 12 h à 15 h.L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille France (Randy Martin); ses petits-enfants: Julianne (Zachary Williams) et Joel; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Aimé Laparé) et son conjoint Jean Tellier, Jean-Louis (Thérèse Arcand), feu Pierre (Micheline Emond), Marie (feu Richard King) et feu Jacques (Guylaine Taillon); son beau-frère: feu Jacques (Monique Vasseur); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et également une amie tout particulièrement proche de la famille, Jackie Drouin, ainsi que ses autres ami(e)s Diane, Lucie, Céline, les deux Nicole et ses anciens collègues. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CRCEO, en particulier le personnel des départements de la Néphrologie et des soins intensifs pour les bons soins prodigués. Un remerciement tout spécial au docteure Françoise Marchand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec téléphone: 418 525-4385. www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.