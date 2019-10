BEAULIEU, Gilles



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 6 octobre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Gilles Beaulieu, époux de Madeleine Verret, fils de feu Marie- Marthe Pageau et de feu Maurice Beaulieu. Il demeurait à Saint-Émile, Québec. La famille recevra les condoléancesde 8h30 à 10h30,L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Sébastien (Danny Côté) et son petit-fils à naître; ses sœurs: Ginette, Louise (Pierre Therrien) et Lucie; ses belles-sœurs et beaux-frères: Francine (feu Jean-Guy Verret), Jean-Guy (Marie Desroches), feu Georges, feu Lisette (Raynald Paquet), feu Huguette (feu Bernard Boily), François (Lise Maheux), Suzanne, Luc (Line Garneau), Jean-Louis et Réal; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'IUCPQ pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, téléphone: 418 656-4999, téléc: 418 656-4678, courriel: Info@fondation-iucp.org, site Internet: https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.