BEAULIEU, Dr Jean-Charles



Le 26 septembre 2019, à la Résidence Côté Jardins, est décédé le Dr Jean-Charles Beaulieu, à l'âge de 90 ans. Originaire de Notre-Dame-du-Lac, ayant grandi à Squatec, longtemps résident de Tring-Jonction, en Beauce, il demeurait depuis 2013 à Québec. Fier et digne représentant d'une génération aujourd'hui révolue de médecins de campagne, il s'est dévoué tout entier au bien-être de la population qu'il a desservie, de 1960 à 1994, dans ce coin de la Beauce qu'il a tant aimé. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 11 octobre de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30, de même que le samedi 12 octobre, à compter de 9 h.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse adorée, Annette Beaulieu; ses enfants: Alain, Jean (Lyne Grondin), Jacqueline (Michel Lessard), Nathalie; ses petits-enfants: Christine (Aaron Fellows), Myriam (Martin Paré), Julie, Sophie (Nicolas Noël), Charlie (Basha Ahmed-Courchesne), Antoine (Laurie Laberge), Stéphane, et son arrière-petite-fille: Livia Paré. Il laisse également derrière lui ses frères et sœurs: Viviane (feu Romuald Sénéchal), Sr Jacqueline r.s.r, feu Jacques (feu Léona Lévesque), Claude (Nicole Tremblay), Rémi (Jeannette Samuel), feu Micheline (feu Georges Jalbert); ses demi-frères et demi-sœurs: feu Paul (Marie-Claire Émond), Françoise (feu Denis Lévesque), Gérald, Yvan (Gervaise Lambert), Brigitte (Mario Patoine), Suzelle (Richard Poulin), Réal (Nancy Cloutier), Éloïse (Dan Dupuis); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et amis.