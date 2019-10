MICHAUD, Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le départ d'un mari extraordinaire, d'un père et d'un grand-père merveilleux. Le Lieutenant-colonel Pierre Michaud nous a quittés entouré de sa famille, à l'âge de 62 ans. Il demeurait à Scott, autrefois à La Pocatière et à Cabano. Fils de feu M. Camillien Michaud et de dame Agnès Ouellet, il était l'époux de Mme Francine Lemieux. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses deux filles: Mélissa et Marie-Eve (Dave Michaud); ses petits enfants: Zachary, Maèva, Zoé et Olivier; sa soeur Lise (Raynald Dionne), son frère Michel (Chantal Paradis), il était aussi le frère de feu Daniel; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Lemieux: Lucien (Francine Ouellet), Camil (Bernadette Forget) et Johanne Lemieux. Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses collègues de travail, ses autres parents et ami(e)s. Un merci tout particulier aux membres du personnel soignant du CLSC de Sainte-Marie qui par leur présence et leur dévouement ont participé à l'excellence des soins prodigués. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 10 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA). Des formulaires seront disponibles au salon, ou en ligne: https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/DIM/