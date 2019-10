PICHETTE, Johanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 octobre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Johanne Pichette, fille de feu M. Jean-Patrick Pichette et de de feu dame Marie-Paule Gagnon. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 12h50.et de là au cimetière de St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Liliane (Jean-Pierre Létourneau), Jacques (Denise Hallé), feu Michel, Marcel (Hélène Bouchard), Sylvie (feu Jocelyn Bédard) et Mario; ses neveux et nièces: Lynn, Linda, Nathalie, François, Dominic, Patrick, Sylvain et Alain; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.