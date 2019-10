BRETON, André



À son domicile, le 27 septembre 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé paisiblement dans son sommeil, M. André Breton, fils de dame Julienne Loignon et de feu Jean-Baptiste Breton. Il demeurait à Saint-Narcisse de Beaurivage.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium dusamedi, jour de la liturgie, à compter de 13 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil sa mère Julienne Loignon, ses frères et sa sœur: Gervais, Marjolaine (Réjean Beaulieu), Julien (Sylvie Gauthier) et Bruno (Josée Labrecque); ses neveux et nièces: Pierre-Alexandre Jalbert (Stéphanie Beaulieu), Mélanie Jalbert, Jérôme et Nicolas Breton, Andrée-Anne Breton (Pascal Tremblay), Marie-Eve Breton (Yannick Boily), Jean-Raphaël Breton, Cassandra Breton et Priscilla Ouellet. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, Bureau 261, Québec, G2J 1B8) : www.coeuretavc.ca ou à la Fondation Québécoise du Cancer (190, rue Dorchester, Bureau 50, Québec, G1K 5Y9) : www.fqc.qc.ca