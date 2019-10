FRASER, Hélène Girard



Au CHSLD du Sacré-Coeur, le 28 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Hélène Girard, fille de feu Dorila Girard et de feu Ida Hélène Girard, épouse de feu monsieur Paul-Étienne Fraser. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Étienne (Francine Grégoire), Normand (Francine Boulanger), Lise (Marc Pelletier), Alain (Chantale Boivin) et Martin; ses petits-enfants: Claudia, Jason, Rocky, Vicky, Michaël, Emmanuel, Jimmy, Mélodie, Valérie ainsi que leur conjoint(e)s: ses arrière-petits-enfants: son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Fraser: Sœur Béatrice, Noëlla (feu Roland Pelletier), Jeanne-D'Arc (feu Florent Héon), Élisabeth (feu Roland Galland) et feu Léo, feu Angéline Guichard; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD.