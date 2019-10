BAILLARGEON, Madeleine



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 25 septembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé madame Madeleine Baillargeon, fille de feu monsieur Odilon Baillargeon et de feu madame Eva Brousseau. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jeanne, feu Hélène (feu Jérôme Leblond), feu Bertha (feu Emmanuel Gaulin), feu Gemma (Maurice Felteau), feu Ernest (feu Yvette Blouin), feu Joseph, Marguerite, André (Colette Hallé et en 1ères noces feu Clémence Gaulin) et Pauline (feu Lucien Racine); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant, les préposés et les bénévoles du CHSLD St-Anselme pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, https://alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donate, ou par un don à la Paroisse de Saint-Anselme, maintenant Saint-Benoît-de-Bellechasse, https://www.sbdb.ca/faire-un-don/.à compter de 10h.L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Anselme.