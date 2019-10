LAFLAMME, Jean-Réal



Au CHSLD Saint-Anselme, le 7 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Réal Laflamme, époux de feu Jeannette Aubé, fils de feu Ernest Laflamme et de feu Bernadette Charest. Il demeurait à Sainte-Claire comté de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Sophie Bégin) et Alain (Guylaine Ricard); ses petits-enfants: Ghyslain, Émile-Thomas, Laetitia et Louis-Jean Laflamme, Estelle et Florence Laflamme; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Mathéo et Charles-Olivier Laflamme. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Rachel (feu Aurèle Boulanger), Aline (feu Maurice Lessard), Florent (feu Marie-Claire Audet), Lucille (Simon Fournier), Lorraine (René Plante) et Hervé (Jeannine Langlois). De la famille Aubé, il était le beau-frère de: feu Yvonne (feu Roland Boulanger), feu Louisette (feu Valère Lamontagne), feu Salomon (Rolande Léveillée), feu Sœur Annette, Julien (Gisèle Guay) et Monique (feu Hervé Chatigny). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHSD Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à notre père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire