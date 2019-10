BOUTET, Martin



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Martin Boutet, le 5 octobre 2019, à l'âge de 60 ans. Il était le conjoint de madame Johanne Paquin. Le fils de feu dame Marie-Paule Dubeau et de feu monsieur Gérard Boutet. Natif de Québec, il habitait depuis plusieurs années à Saint-Antoine-de-Tilly. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11h30 enLes obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Johanne, ses 2 filles: Carolanne (Odrée Veillette) et Lennie (Samuel Provost) et les filles de sa conjointe: Isabelle (Christian Dubé), Jessica (Patrick Ferland) et ses petits-enfants chéris: Gabrielle, Léa et Étienne; Il laisse également dans le deuil ses sœurs et ses frères: Louisette (Roger Dubeau), Nicole (feu Réginald Thomassin), Michel (Danielle Bédard), Serge (Martine Dubeau) Carole (Pierre Morin) ainsi que la mère de ses enfants: madame Fabienne Lamontagne et plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et collègues de travail. La famille aimerait remercier chaleureusement son médecin, Dre Dominique Guénard, madame Nathalie Rivard l'infirmière du CLSC de Laurier- Station, l'équipe de soins palliatifs & d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis sans oublier le personnel de la pharmacie Brunet, Sanche et Plourde de Saint-Étienne pour les très bons soins reçus, leur dévouement, leur empathie et leur soutien et accompagnement tout au long de la maladie de Martin. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.