GRENON, Jacqueline Leblanc



Entourée et soutenue par l'amour de tous les membres de sa famille, est décédée dame Jacqueline Leblanc, au Centre d'Hébergement Du Fargy, le 4 octobre 2019, à l'âge de 92 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de feu François-Xavier Grenon, fille de feu Roméo Leblanc et de feu Gilberte Beaudry et fille adoptive de feu Lorenzo Leblanc et de feu Imelda Bégin. La famille vous accueillera, de 9h30 à 12h au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Claire Slater), François (Josée Raymond), André (Marjolaine Castonguay); ses petits-enfants: Marie-Émilie (Juan Carlos Pena Tejeda), Olivier (Geneviève Mathieu), Justine (François Létourneau), Savanna (Alex Bernier), François Jr (Roxan Lavoie) et son arrière-petite-fille Alexia Grenon; ses frères: Gilles (feu Lucette Larouche), Michel (Madeleine Simard), ses beaux-frères et belles-sœurs: Louisette Gervais (feu Fernando) Jeanne-D'Arc (feu Raoul Smith), Roger (Jacqueline Tremblay), Frédérica (Raymond Harvey), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle était aussi la sœur de feu: Thérèse (feu Adrien Perron), Yvette (feu Étienne Boisvert), Pierre (feu Lise Thibault) et la belle-sœur de feu: Marie-Luce (feu Louis-Georges Harvey), Fernande (feu Marc Thiffault). La famille tient à remercier sincèrement tous les membres du personnel des résidences: Auberge des Aînés (Boischatel), Le Havre du Trait-Carré (Charlesbourg) et le CHSLD du Fargy (Beauport) qui ont pris soin d'elle au cours de toutes ces années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3,www.societealzheimerdequebec.com