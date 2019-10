GOBEIL, Marie Vallière



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie Vallière, épouse de feu monsieur Lucien Gobeil, fille de feu monsieur Louis Vallière et de feu madame Marie Gobeil. Elle demeurait autrefois à Saint-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lorraine (Paul-Émile Lemieux), Claudette (feu Roger Bélanger), Bibiane, Madeleine (Gérard Hins), Sylvain et Josée (Mario Duchesneau); ses petits-enfants : Éric (Misha Korolko), Dany (Carole Audet), Patrick (Carole Dagenais), Julie Béland (Steve Coulombe), Christine Béland (Éric Lafrenière), Marie-Ève Béland (Mathieu Julien), Pierre (Léo Barriault), Valérie (Pascal Arseneault) et Éloïse (Éric Roussel); ses 16 arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Dre Frédérique Bissonnette. Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 11h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, secteur Saint-Lambert-de-Lauzon.