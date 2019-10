LACROIX, Suzanne Breton



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 octobre 2019, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée dame Suzanne Breton, épouse de monsieur Normand Lacroix. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Michel-de-Bellechasse. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Odette (Daniel Lebel), Chantal (feu Christian Breton) (Marc-André, ses enfants Charlie et Anthony Allaire), Christine (Steve Breton); ses petits-enfants: Hugo (Isabelle), Geneviève (Pierre-Olivier), Marie-Christine (David), Émilie (Samuel), Julie (Alex), Jason et Claudia (Gaël); ses arrière- petits-enfants: Lilianna, Hubert, Alexia, Chloé, Guillaume, Justin, Arthur et futur bébé Arnaud; ses frères et soeurs: feu Gaétan (Lucille Beaudoin), feu Claire (feu Dominique Prévost), feu Rosaire (Françoise Gravel), feu Gilles (feu Jacqueline Bissonnette), Clément (Bernadette Asselin), Blaise (Denise Roy), Pierre (Micheline Lachance), feu Pierrette (feu Roland Gourgues), Luc (Jeannine Lachance) et feu Hélène (feu Marcel Vézina); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacroix: feu Jean-Claude (Jeannine Blouin), Léopold (feu Marie-Berthe Boulanger), feu Simone, feu Joseph (feu Jeannette Langlois), feu Justinien (feu Jacqueline Roy), feu Viateur (feu Marguerite Rousseau), feu Olivar (feu Jacqueline Pouliot), feu Almanzar (feu Fernande Roy) et feu Darius (feu Germaine Rousseau); ses cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s; ainsi que son filleul Bruno et sa famille. Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis des soins palliatifs du 5ème étage pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 13h30.