VOYER, Jeannine Tremblay



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 26 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeannine Tremblay, épouse de feu Raymond Voyer. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Mona Gagnon), Suzanne, Claude, Richard (Anne-Marie Fontaine), Pierre (Marie-France Drolet) et Patrick (Paule Tremblay); ses petits-enfants: Pierre (Laura Tremblay), Simon (Catherine Beaumier), Marie, Martin, Myriam (Mike Côté), Pamela (Nicolas Morel), Justine (François-Frédéric Tougas), Marion (Félix Gauthier), Frédérique, Philippe (Noémie Couture), Antoine (Delphine St-Hilaire) et Catherine; son arrière-petite-fille: Olivia Morel; ses sœurs: Estelle Tremblay (feu Bob Burnard) et Eva Tremblay (feu John Jurick), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 11 octobre 2019 de 18h à 21h et le samedi 12 octobre de 11h à 13h45.et de là au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation En Cœur, fondation québécoise pour les enfants malades du cœur (3107, avenue des Hôtels, Québec G1W 4W5, tél. : 418 654-2270.). Pour rendre hommage à Mme Tremblay, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.