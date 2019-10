LÉTOURNEAU CARON

Antoinette



Au CHSLD St-Gervais, le 5 octobre 2019, à l'aube de ses 93 ans est décédée madame Antoinette Caron, épouse de feu Lucien Létourneau, fille de feu Arthur Caron et de feu Philomène Lemieux. Elle demeurait à Saint-Philémon de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses onze enfants: Jeannine, Yvon (Denise Labrecque), Gisèle (André Blanchette), Suzanne (Jules Nicole), Huguette, Lyne (Pierre Lajoie), Nicole (Jacques Carrier), Adrien (Liane Dufresne), Mario (Maryse Lemay), Sonia (Gilles Gaudreault) et Dany; ses 19 petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants et 2 à venir. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Thérèse Caron (feu Fernand Noël, feu Alphonse Fournier), ses belles-sœurs: Jeanne d'Arc Létourneau, Céline Tanguay (feu Rosaire Létourneau) et son beau-frère André Lemieux (feu Mariette Caron) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD St-Gervais ainsi qu'au Dre Émilie Pouliot pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles à été confiée à la