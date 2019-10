BÉDARD, Madeleine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 4 octobre 2019, à l'âge de 82 ans et 11 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Madeleine Bédard épouse de M. Paul-Henri Paquet fondateur de La Corne D'Abondance de l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil outre son époux M. Paul-Henri Paquet, ses enfants: Alain (Nancy Carrier), Réjean (Nathaly Giroux) et Marie-Claude (Pierre Pelletier); ses petits-enfants: Mélanie, Sébastien Paquet (Émilie Petitclerc), Yann, Jimmy Paquet (Sophie Lafrance), Mégane Pelletier et Wesley Drouin; son arrière-petit-fils Logan Paquet. Elle était la sœur de feu Jeannette (Jean-Yves Robitaille), feu Roger (Rolande Petitclerc), feu Magella (feu Marguerite Mahoney), Noël (Rita Dubé), Noëlla (feu Maurice Morissette), et Monique (Tony Fournier). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le samedi 12 octobre 2019 de 9h à 13h10.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du Sein (686 Grande Allée E bureau 309, Québec, QC G1R 2K5). Pour rendre hommage à Mme Paquet, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.