AUCLAIR, Aline Mainguy



Au Domaine Saint-Dominique, le 5 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Aline Mainguy, épouse de feu monsieur Gilles Auclair, fille de feu Lydia Falardeau et de feu Honoré Mainguy. Elle demeurait à Sainte-Foy.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Carolyn (Sylvain Pelletier) et Manon (Richard Latulippe) et ses petits-fils adorés : Philippe et William. Elle était la sœur de feu Marie-Paule (feu Joseph Jobin), feu Armand (feu Cécile Falardeau), feu Anne-Marie, Gérard et de feu Denise (feu Jacques Vézina). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Auclair : feu Raymond (Lucille Thibault), feu Jacqueline (feu Gérard Beaulieu), Monique, Gisèle (Martial Talbot), Ginette (Don Nicholls), Lise (Jean-Guy Sylvain), Marcel, Carolle (Gilles Couture), Diane (Pierre Pouliot), Francine (André Dufour), Pierre (France Ferland), Diane Dallaire et feu René Andrews. Elle laisse aussi dans le deuil ses grandes amies : Martine Lavoie, Liliane Vézina et Suzanne Lafleur; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au Dre Caroline St-Pierre et au Dre Lucie Beaulieu ainsi qu'au personnel du CLSC de Sainte-Foy-Sillery, de l'Hôpital Laval (IUCPQ) et du Domaine Saint-Dominique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.