GARNEAU, Thérèse Pelletier



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 23 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Pelletier, épouse de feu monsieur Dominique Garneau, fille de feu madame Germaine Ledoux et de feu monsieur Arthur Pelletier. Elle était originaire de Sherbrooke mais demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14h30.. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Barbara Fortier), Hélène (André Pouliot) et Bernard (Carole Desilets); ses petits-enfants : Marie-France Garneau (Patrick Desjardins), Jean-François Garneau (Marie Gaumond), Patrick Garneau (Geneviève Gauthier), Geneviève Pouliot (Benoît Blais), Caroline Pouliot (Pierre-Alexandre Bérubé) et Charles Garneau (Chelsea Dyer); ses arrière-petits-enfants: Milan, Romy, Ophélie et Charles et tous ceux à venir. Elle était la sœur de : feu Jacqueline, feu Madeleine (feu Eugène Montmigny), feu Marthe (feu Pierre Bourassa), Louise (Marc Chapdeleine) et Huguette (Raymond Gaudet). Elle était la belle-sœur de : feu Elisabeth (feu Jean-Louis Gingras), feu Jean-François (feu Estelle Bélanger), feu Jean-Marie (feu Jacqueline Auger), feu Judith (feu Robert Morissette) et Paul (Janine Lehoux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial est adressé au personnel extraordinaire du CHSLD de Charlesbourg pour leur dévouement et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.