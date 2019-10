LAROCHE, Raymond



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 3 octobre 2019, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Raymond Laroche, époux de dame Cécile Rousseau et en premières noces de feu Carmen Morin, fils de feu Lucie Moisan et de feu Roger Laroche. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile, sa fille Marcelle (René Godbout et sa fille Jaëlle); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Hélène Laroche (feu André Daudelin), Antoine Laroche (Huguette Corriveau), Gilles Laroche, André Laroche (Colette Malouin), Micheline Laroche (Jean Roussin), Raynald Laroche, Murielle Laroche (Michel Potvin), Jocelyne Laroche, Jean-Claude Laroche (Louise Vallières), feu Yvon Laroche, Jacques Rousseau (Pauline Marcoux), François Morin (Lorraine Lavoie), Florence Morin, feu Marcel Morin et feu Fernand Morin (Thérèse Lapointe) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur empathie, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC, G2J 1B8.