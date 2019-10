LAFOND, Marie-Marthe



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Marie-Marthe Lafond, fille de feu dame Jeanne-D'Arc Cloutier et de feu monsieur Edgar Lafond. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Alain (Nicole Létourneau et sa fille Jessica), Raynald (Nathalie Bédard et ses filles Jessica et Carol-Ann), Bruno (Lyne Grégoire) et Nancy (Harold Prévost); le père de ses enfants: M. Donald Rodrigue (Denise Labbée); ses petits-enfants: David (Alexandra), Vincent (Jessie et ses filles Amélya et Kailly-Ann), Krystelle (Marc), Kim, Keven (Vicky), Geneviève (Jean-Christophe), Meggie (Milanko) et Éléna; ses arrière-petits-enfants: Samuel et Gabrielle. Elle était la sœur de feu Jean-Guy (Yvette), feu Fernand (Lise), Ghislain (Ginette), Rosaire (Francine), Émilien (feu Hélène), Fernande (feu Jean-Charles) et Nicole (feu Hilton). Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Céline Langlois Allen, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rodrigue ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du McDo et Normandin, ainsi qu'à sa fidèle clientèle Avon. La famille tient à remercier tout le personnel du 8ième étage (soins palliatifs) de l'Hôpital Saint-François d'Assise, en particulier Dre Montreuil et son équipe pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.