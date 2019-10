GENDRON, Thérèse



À Québec, le 18 septembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Thérèse Gendron, fille de Joseph Gendron et d' Eugénie Loubier de Beauceville.Lui survivent cinq de ses six enfants : Lyse Bolduc, Denyse Bolduc, Cécile Bolduc, Marcelle Gendron et Jean Bolduc. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s.Les membres de sa famille y recevront les condoléances à partir de 9 h 30. Les cendres reposeront au cimetière Saint-Patrick de Sillery. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél.: 418-688-0878.