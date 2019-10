CLOUTIER, Antoinette Fontaine



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 26 septembre 2019, à l'âge de 92 ans est décédée Mme Antoinette Fontaine, épouse de feu Georges Cloutier. Elle demeurait à Montmagny et auparavant à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.et par la suite l'urne sera déposée au columbarium de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Martine Bouffard), Diane (Réjean Bolduc), Céline (Pierrot Picard), Lise, Marie-Andrée; ses petits- enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Jeannette (feu Paul Boulet), Gemma (feu Raymond Fournier), feu Gaston (Nicole Fortin), Fernand (Jeannette Guillemette), Monique (feu Clément Noël), Gisèle (Roland Noël), Rosanne (feu Lionel Thérien). De la famille Cloutier, elle était la belle-sœur de: feu Jeanne (feu Paul Langevin), feu Cécile (feu Roméo Fortin), feu Simone (feu Ovila Turgeon), feu Emma (feu Fernand Laflamme), feu Thérèse (feu Henri Labrie), feu Gérard; elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie sincèrement le Dr Marc Bergeron ainsi que le personnel du 2e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.